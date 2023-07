Graziani: "Garcia? Sono straconvinto che ha già parlato con Spalletti per informarsi sui giocatori"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Torino Francesco Graziani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Garcia non deve toccare troppo l’impianto di gioco di Spalletti, il Napoli è una macchina talmente perfetta che se qualcuno apre il cofano già fa dei danni. Sono straconvinto che ha già parlato con Spalletti per informarsi del carattere dei giocatori. Magari qualcosina cambierà a causa del mercato, ma deve motivare la squadra perchè dopo aver vinto si può rischiare di campare di rendita. Il presidente ha detto chiaramente di voler continuare a vincere, vedremo che Napoli sarà. Raspadori dietro Osimhen? Perchè no, i due esterni possono dare una mano in fase difensiva”