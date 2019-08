Graziani: "De Laurentiis non vuole Icardi ed Icardi non vuole il Napoli! Di Lorenzo? Bravo, ma voglio vederlo in Champions"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Graziani, ex calciatore di Torino e Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"L'inizio del precampionato è dei migliori per il Napoli. E' vero che è calcio d'estate, ma battere Liverpool e Marsiglia non è poco. Caro presidente, prendi quei tre giocatori giusti e lanci il Napoli nella lotta al vertice. Il Napoli, anche nel reparto difensivo, dovrebbe far qualcosa, specie nelle alternative. Qualcosa lì manca ancora, ha preso buoni giocatori, ha una grande identità. Sono convinto che De Laurentiis non prenda Icardi che, a sua volta, non verrebbe a Napoli.

Ho avuto modo di vedere il Napoli a Dimaro, ho visto che lo zoccolo duro fa ben sperare. Spero che De Laurentiis accontenti Ancelotti, così si può diventare più competitivi. Con Milik e con Mertens il Napoli è a posto. Se andiamo a vedere i numeri di Milik diciamo che è un top player. Dicono che non segna con le grandi, ma cambia poco. Chi sa far goal li farà contro tutti. Proverei a mettere qualcosa a posto indietro, è bravo Di Lorenzo, ma vorrò vederlo quando si giocherà la Champions. Ghoulam è bravo, ma serve un'alternativa che sappia difendere meglio.

James? E' uno di quelli che possono farti vincere la partita da soli da un momento all'altro, così come Mertens ed Insigne. Ogni allenatore vorrebbe un Callejon in squadra, ha i tempi d'inserimento che non ha nessun'altro".