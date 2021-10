Graziani: "De Laurentiis non ha intenzione di rinnovare il contratto ad Insigne, ma Lorenzo merita di chiudere la carriera al Napoli"

Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciccio Graziani, opinionista Mediaset ed ex calciatore, fra le tante, di Torino e Roma. Ecco quanto evidenziato da ilsognonelcuore.com.

L’ex campione del Mondo dell’82 ha parlato del Torino, squadra in cui ha militato tra il 1973 ed il 1981:

“Juric ha portato la mentalità giusta, quella che incarna lo spirito del Toro. Non mi sorprende che i granata stiano giocando bene sotto la sua gestione, più che altro è stato ridicolo vederli combattere per non retrocedere nella scorsa stagione, con quella rosa. Quello che non mi piace di Ivan è la testardaggine e, a volte, qualche cambio sbagliato, come contro la Juventus. Belotti? Se non rinnova è un problema serio. Varrebbe circa trenta milioni di euro, e perderlo a zero sarebbe un disastro. Situazione simile a quella di Insigne: io credo che De Laurentiis non lo voglia più, a differenza di quanto fatto in passato con Mertens. Capisco che ci siano in ballo interessi finanziari, ma su Lorenzo, capitano e bandiera, non puoi fare questo discorso, gli devi solo dare un contratto di altri quattro anni e fargli chiudere la carriera”.