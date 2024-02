Graziani: "Calzona l’uomo giusto al momento giusto nel posto giusto? Mazzarri ha ragione su una cosa"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Torino Ciccio Graziani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Calzona l’uomo giusto al momento giusto nel posto giusto? Mazzarri ha ragione su una cosa, nella sua gestione non ha mai avuto Osimhen: da solo Victor può fare la differenza, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno allora guardiamo il pareggio con il Barcellona, ma è una squadra fattibile e c’è poca qualità di altissimo livello. Alla fine se ne esce una partita con cui si spera di avere fortuna a Barcellona, il Napoli mi è sembrato quello di qualche tempo fa. In Spagna sarà dura ma dovranno vincere anche loro e magari qualche spazio dietro potranno lasciarlo, e non sono dei fenomeni”