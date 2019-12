Graziani: "Ancelotti credeva molto in questa squadra, a Dimaro aveva gli occhi lucidi. Il suo cruccio? James Rodriguez"

Ultime notizie Napoli - Ciccio Graziani, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ci sono due episodi che mi lasciano perplessi: l'abbraccio corale dei calciatori con Ancelotti dopo il terzo gol a Salisburgo ed il 4-0 contro il Genk. I risultati non hanno dato ragione a Carlo, mi dispiace... Con lui la dirigenza ha avuto più pazienza, i risultati non sono stati dalla sua parte. Quel 4-0 contro il Genk ho pensato che quella potesse essere davvero la svolta. Ho scritto ad Ancelotti dicendogli di scrivermi quando ha un po' di tempo. Credeva molto in questa squadra, aveva gli occhi lucidi a Dimaro perché credeva che questa squadra potesse permettergli di lottare per lo scudetto. Il suo cruccio principale è quello di non essere riuscito a convincere il presidente a comprare James Rodriguez ma era molto felice della rosa costruita dalla dirigenza".