Graziani: "Alla fine De Laurentiis prenderà James e lo presenterà ai tifosi, sarà la ciliegina sulla torta"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Obiettivi del Napoli? In ordine di gradimento metterei James, Everton e Lozano. De Laurentiis non sta prendendo il colombiano a titolo definitivo perché poi sa che farebbe fatica a rivenderlo in futuro, ma rispetto agli altri due permetterebbe alla squadra azzurra di fare il salto di qualità. Ho l'impressione che alla fine prenderà James presentandolo davanti ai tifosi come la ciliegina sulla torta. Il Napoli sta facendo dei grandi campionati ma purtroppo per lui c'è la Juventus che è stata nettamente superiore".