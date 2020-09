Avv. Grassani: "Infortuni in Nazionale? Ci sono massimali individuali ed assoluti davvero inadeguati nelle cifre. Prevedo un altro caso Bosman"

Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Infortunio Zaniolo? La Fifa ha introdotto prevede l'assicurazione, è prtevisto che ogni club assicuri i propri calciatori e poi il massimo organismo mondiale risarcisce tutto. Il massimale individuale è di 7,5 milioni, negli anni passati non esisteva nemmeno questo indennizzo. Finito il fondo annuo di 80 milioni, ovvero il massimale assoluto complessivo per tutti i calciatori, non ci sarebbe più l'indennizzo. E' uno strumento inadeguato. Mettiamo caso si infortuna Messi, quel massimale totale verrebbe praticamente eroso. E' ovvio che il danno economico è evidente perchè, mettiamo caso si infortunasse gravemente Messi, l'indennizzo da 7 milioni è nulla. I gicatori sono asset delle società, il cerino in mano rimane ai club e non alle federazioni in caso di infortunio. Secondo me ci sarà una sorta di legge Bosman anche per gli infortuni in nazionale"