Granada, Machis: "Col Napoli per scrivere la storia! Non pensiamo alle loro assenze, sbagliano se ci sottovalutano"

Napoli - Darwin Machís, attaccante venezuelano del Granada, ha parlato della sfida al Napoli ad AS: "E' una sfida importante ed emozionante per noi. Abbiamo avuto infortuni, positivi, tanti impegni, ma non è una scusa. Abbiamo provato a recuperare al meglio. Sfideremo un grande rivale, lotteremo fino alla fine per passare. Dobbiamo crederci per continuare a fare grandi cose e scrivere la storia di questo club".

Il Napoli ha tanti big fuori. "Non ci pensiamo, guardiamo i tanti giocatori bravi che hanno. Affrontare le migliori squadre d'Europa è un premio che abbiamo guadagnato e siamo entusiasti di mostrarci. Da bambino sognavo di giocare queste competizioni".

Il Napoli sbaglierebbe a sottovalutarvi? "Penso che sbaglierebbero, come noi, ma anche loro ci avranno seguito. Nessuno si aspettava che avremmo gareggiato su tutte e tre le competizioni".