GQ, Audiffredi: "Ibrahimovic ha annunciato il ritorno in Italia, dopo il Milan mi ha chiamato terrorizzato..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Giovanni Audiffredi direttore di GQ, rilasciando alcune dichiarazioni:

"Ibrahimovic annuncia il suo ritorno in Italia ma non sulla destinazione. Credo che Milano possa essere la decisione finale. Vuole ripartire da una squadra che vuole tornare a vincere. Ha rivelato che dal Milan non si sarebbe mosso per andare al Psg. La sua famiglia si trova bene lì. Quando al Milan hanno visto le dichiarazioni, mi hanno chiamato terrorizzati: forse hanno una trattativa in corso. Ibra è sempre pungente, lì si corre tanto ma con i piedi non sono buoni. Lo abbiamo trovato in forma, farà grandi cose ovunque".