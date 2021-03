Gotti e la multa per la cena con amici: "Ero a casa loro per vedere la Juve"

Nel corso del suo intervento a "Tiki Taka", Luca Gotti è tornato anche sull'episodio della multa comminatagli qualche settimana fa per una cena con gli amici. Ecco quanto riporta TuttoUdinese.it. "Avevo giocato alle 18 con il Sassuolo e sono uscito dallo stadio dopo le 21. Ho trovato il messaggio di un paio di amici che mi dicevano di andare a festeggiare. Peraltro non solo c'era quella nostra vittoria come contributo positivo della serata, ma anche io, in quella settimana, avevo subìto un piccolo intervento in ospedale. I miei amici volevano un po' festeggiare assieme. Mi han scritto che avremmo guardato Juve-Lazio insieme. Io li ho raggiunti e non sapevo quanti fossero e chi fossero. Soprattutto non sapevo di finire in mezzo a una guerra tra vicini, una cosa che va avanti da tempo. Sono quelle piccole liti che poi sfociano nei dispetti reciproci. I vicini hanno chiamato i carabinieri che mi hanno trovato con le mani nella marmellata. Ho pagato un minuto dopo la notifica, quindi 280 euro. "