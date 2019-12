Gotti a Udinese TV: "Pareggio con rammarico è un bel segnale, non sembrava ci fossero i presupposti per il pari del Napoli. Poteva sfruttare alcune ripartenze..."

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente televisiva ufficiale del club friulano al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Qualcuno mi ha appena detto che pareggiare con il Napoli ed avere un pizzico di rammarico è un bel segnale. Abbiamo preso gol e sembrava non ci fossero i presupposti per subirne uno. Contro questi giocatori basta un singolo episodio o perdere un contrasto. Il rammarico è per non aver sfruttato quelle due o tre ripartenze che avrebbero potuto dare un solco più deciso a questa sfida. Abbiamo fatto una partita difensiva tutti insieme ma correvamo in avanti tutti quando c’era possibilità di far male. Fofana? Non ho nessun problema a dar merito all’ottima prestazione di Fofana, anche mercoledì ha fatto bene. Si è ripetuto sui livelli che gli sono consoni. Proveremo a fermare la Juventus con le nostre caratteristiche”.