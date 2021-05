Goria: "Spalletti non è un maestro di simpatia e non è Gattuso che finisce per piacere a tutti"

Napoli Calcio - Amedeo Goria è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti non è un maestro di simpatia e non è Gattuso che finisce per piacere a tutti. Qualcuno parla di Gattuso che potrebbe piacere alla Juventus. Allegri, Spalletti e sarri tornano? Allegri alla Juve ma ho dei dubbi, Sarri alla Roma si, anche se i tifosi non sono convintissimi e Spalletti al Napoli ci sta".