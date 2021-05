Goria: "Spalletti non è un barzellettiere, sa valorizzare i propri calciatori. Insigne? C'è una cosa che mi preoccupa..."

Napoli Calcio - Amedeo Goria è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spalletti non è un barzellettiere, ma come allenatore sa valorizzare i calciatori e sa farsi rispettare. Il Napoli cederà Koulibaly e Fabian Ruiz e dovrà rinforzarsi. Insigne? Gli voglio molto bene, ma gli ho visto perdere 3-4 palle che sapevano di chi aveva il braccino corto, facendomi allarmare anche per la Nazionale. Totti? Spalletti non ne ha mai voluto parlare, ma qualche ragione l'aveva anche lui e non solo il giocatore. Dispiace il lungo silenzio stampa portato avanti dal Napoli".