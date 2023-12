Gollini a SKY: "Chiediamo scusa ai tifosi, serata da accantonare ma da stimolo per Roma"

Pierluigi Gollini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Frosinone 0-4 di Coppa Italia:

"Chiedo scusa ai tifosi in primis, dispiace per la prestazione e nel calcio si tende a vedere sempre il lato negativo delle cose dopo una sconfitta.Prima che subissimo lo 0-2, a mio modo di vedere, eravamo messi bene in campo. Poi abbiamo perso le distanze e il Frosinone ha dilagato. C'è rammarico perché noi ambiamo sempre a stare dentro più fronti possibili.

Bisogna chiudere questa serata e pensare alle prossime sfide. Bisogna essere capaci di non esaltarsi troppo nelle vittorie e di non deprimersi nelle sconfitte. Cosa è cambiato dallo scorso anno? Non saprei, ci sono tante chiavi di lettura. Da un lato c'è il fatto di non avere un gruppo di persone con alle spalle tante vittorie, quindi aver vinto un anno fa non dovrebbe appagarci. Dall'altro, lo scorso anno è stato così pesante che magari in questa stagione abbiamo perso qualcosa dal punto di vista dell'agonismo. A Sassuolo, la scorsa stagione, c'erano sette che sprintavano per recuperare il pallone, quest'anno ci sta mancando questa intensità e lo spirito".