Gol annullato Rrahmani, Casarin incredulo: "Il fuorigioco per un centimetro non ha alcun senso"

Napoli calcio - L'ex arbitro e designatore Paolo Casarin ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione "Radio Anch'io" su Radio 1:

"I centimetri non hanno nessun senso, a 40 metri dalla porta dove ormai vengono fischiati i fuorigioco. E poi: siamo sicuri che la partenza della palla sia perfetta e abbia una tolleranza di centimetri? Ci vuole una grandissima tecnologia, ma è così visto che su alcuni campi a volte manca anche il Var?

Il fuorigioco non si misura in centimetri – dice Casarin – ma per il fatto che giochi alle spalle. È l’unica regola etica del calcio, impedisce a uno di giocare alle spalle dell’avversario senza averlo superato, di trarre vantaggio da una furbata. L’ammonizione di Mazzarri? E’ una brava persona, ed era emozionato. Gli allenatori sono fondamentali, trattiamoli bene".