Gol annullato a Castrovilli, la moglie svela: "Stanotte ha sognato l'arbitro e mi ha dato 2 schiaffi nel sonno"

Napoli Calcio - Furia Fiorentina ieri a Torino per il gol annullato a Castrovilli allo scadere che ha salvato la Juventus. Tanto che il giocatore non ci ha dormito stanotte. O meglio, lo ha fatto ma con un sonno agitato come svela la stessa moglie - Rachele Risaliti - via Instagram: "Comunque stanotte Gaetano Castrovillari (taggato, ndr) pensava alla VAR e al gol annullato ha pensato bene di darmi due schiaffi nel sonno, pensava fossi l’arbitro. Io basita non ho parole”, scrive la donna scherzandoci su adesso ma appunto perplessa stanotte al momento dell'episodio.