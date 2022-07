Inler su Napoli: "Amo la città, mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo: sarà sempre nel mio cuore"

Napoli calcio - Gokhan Inler, centrocampista dell'Adana Demirspor e con un lungo passato con la maglia del Napoli, ha parlato in una lunga intervista ai microfoni di CalcioNapoli24.it del suo rapporto con la città partenopea. Ecco l'estratto in questione:

“Sono tra gli stranieri che ha mantenuto il rapporto stretto con la città di Napoli anche dopo l’addio alla squadra? Io amo la città, grazie a loro sono cresciuto come calciatore e come uomo. Ho dato il massimo che potevo, loro sono stati sempre gentili con me ed il Napoli sarà sempre nel mio cuore”.