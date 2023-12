Goal.com, Oliva a CN24: "Al Napoli è andata bene, Barca la più facile del sorteggio: Lewandowski il simbolo negativo. Ci saranno diverse assenze"

Ignasi Oliva, giornalista di Goal.com, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Barcellona è la squadra più facile del sorteggio, considerando i rivali. Non ha un livello di gioco consolidato e non ha un sostituto di Busquets oltre che una difesa forte. Gli esterni non funzionano e ci sono dubbi su Ter Stegen contro il Napoli oltre che Gavi. Il giocatore simbolo del momento, in negativo, è Lewandowski che non segna e non riceve palle. Xavi non riesce a far ripartire il progetto e potrebbe cambiare molto nel club nel prossimo anno. In più è fuori dal Mondiale per club al momento e se la gioca con l'Atletico Madrid. Arrivare al mondiale è fondamentale per la disastrosa questione economica societaria. Esonero Xavi? Penso di no, è il giocatore che dopo Messi ha più vestito questa maglia. Vedremo in futuro. Napoli? C'è rispetto per questa squadra anche se Osimhen e Kvaratskhelia non sono sul livello del passato anno. Lenglet? Ricorda Nesta per posizionamento e uscita di palla ma ha dei problemi di concentrazione. Un'ottima scelta per profilo calcistico e umano. Può assomigliare a Kim Min-jae".