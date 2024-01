Goal.com, Dusi a CN24: "Konè piace al Napoli? Pregi e difetti, giocatore di valore. La mancata Champions non sarebbe un problema, il valore"

Giorgio Dusi, giornalista di goal.com, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Konè, centrocampista del Borussia Monchengladbach, ha avuto un inizio di stagione non proprio positivo insieme alla sua squadra. Probabilmente, però, è il calciatore che più si è messo in luce ed è importante. Facile brillare in una squadra che funziona, difficile farlo quando si hanno delle difficoltà. Giocatore di valore. Non sarebbe un problema non giocare la Champions nel prossimo campionato, quanto piuttosto penserei allo spazio che troverebbe, essendoci Anguissa nella rosa del Napoli. Il punto debole è la tendenza a farsi ammonire spesso: poco reattivo di gambe, un po' irruento e fuori posizione. Il punto di forza è che è in grado di tenere il pallone. Cifre? 30mln, il suo club cercherà di monetizzare il più possibile. Konè ci tiene molto ad entrare nella nazionale francese e non si preclude niente".