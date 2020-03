Goal Spagna, Oliva a CN24: "A breve sarà comunicato al Barcellona di giocare a porte chiuse con il Napoli, 75 casi in Catalogna! Contro Gattuso con solo 15 giocatori della prima squadra..."

Ultimissime calcio Napoli - Ignasi Oliva, giornalista Goal.com Spagna, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 Tv. Ecco quanto dichiarato:

"Barcellona-Napoli a porte chiuse? Verrà proposto ai blaugrana di giocare a porte chiuse. Il club non ha ancora ricevuto comunicazioni, stanno continuando a lavoarare come se la gara si giocherà con normalità. Porte aperte è una possibilità remota. In questo momento il Segretario Generale dello Sport ha già ammesso che comunicherà in modo imminente di giocare a porte chiuse. In Catalogna ci sono 75 casi di Coronavirus, in Spagna sono 999. La sensazione degli esperti è che la Spagna, nel giro di dieci giorni, si troverà nella stessa situazione dell'Italia. Qui, però, ci sono più posti per accogliere i malati. Nè la Liga, nè la Federazione ha parlato di slittamento del calendario. La possibilità di rimandare le partite ancora non c'è, si è parlato solo di porte chiuse ma non si è ancora presa nessuna decisione. Il virus va avanti, dovranno decidere.

Ci sono stati un sacco di casi all'interno della società blaugrana. Il presidente non ha parlato apertamente di Coronavirus. Venerdì sicuramente glielo si chiederà almeno a Setien, non so come stanno vivendo la situazione. Nessuno di noi è medico, loro sono impresari e calciatori. Stiamo aspettando che le autorità dicano qualcosa per obbedire, non penso ci sia dibattito in merito.

E' un brutto momento per il Barcellona, a livello istituzionale per gli attriti interni. Dentro il terreno di gioco la pianificazione non è stata buona. Contro il Napoli ci saranno non più di 15 giocatori della prima squadra, troppo pochi se pensiamo che due sono portieri. Non si sa se Sergi Roberto recupererà in tempo. I giocatori che hanno a disposizione non stanno mettendo in campo tutto il loro potenziale".