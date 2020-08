Giuseppe Savoldi: "Credo in Lozano, ha fatto vedere tante belle cose. Osimhen? Queste amichevoli lasciano il tempo che trovano"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Osimhen ha messo in risalto le sue doti tecniche e di velocità, ma queste amichevoli lasciano il tempo che trovano. Cambio di modulo per il Napoli? Non c’è un modulo di base che può essere vincente, secondo me esistono i moduli studiati in base alla squadra che affronti ed in base al fatto che si giochi in casa o in trasferta. Ci sono tante situazioni dalle quali non si prescinde, Gattuso varierà in base alle condizioni tecnico tattiche. E’ giusto fare esperimenti, ma non solo per i singoli giocatori. L’organico del Napoli è completo, ha dei giocatori in grado di affrontare qualsiasi squadra. Lozano? Arrivare a Napoli non è facile per nessuno, è una piazza importante che mette pressione e lui l’ha subita tutta. Credo in lui perché ha fatto vedere grandissime qualità”.