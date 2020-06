Giuseppe Savoldi: "Alla Juve uno come Nedved conta di più dell'allenatore. Ancelotti? A Napoli mise 9 formazioni diverse in 9 gare"

Notizie Napoli calcio. A TMW Radio, durante Maracanà, è venuto il momento di un grande ex bomber come Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Napoli.

Che rapporto si deve creare tra tecnico e allenatore?

"Se tu responsabilizzi un giocatore, lo fai partecipe delle tue idee, da lui avrai sempre tutto. Se non è una testa calda, non ti tradirà mai. Ai nostri tempi era importante responsabilizzare il giocatore e faro giocare nel suo ruolo. Cosa che non è più così ora".

Il Napoli in corsa per la Coppa Italia. Può vincerla?

"Ancelotti mi sembrava in confusione, non aveva capito che i giocatori avevano bisogno di certezze. Aveva messo 9 formazioni diverse nelle prime nove giornate. Così i giocatori non riescono a capire più, perdono certezze. Gattuso ha dato tranquillità e certezze".

Che ripresa si aspetta?

"Bisogna capire come tornano all'attività i giocatori, che tipo di allenamento hanno fatto. E soprattutto conterà l'aspetto mentale. Dopo mesi di lockdown, non è facile ritrovare una forma mentale giusta. E' molto importante l'allenatore, che non dovrà solo guardare all'aspetto tecnico e tattico, ma dovrà lavorare molto sulla testa dei giocatori".