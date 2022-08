Intervistato da AM, inserto di Tuttosport, Giuseppe Rossi ha ricordato la sua annata migliore:

"Quello del Villarreal 2010/11. In quella stagione ho avuto continuità e sono esploso segnando ben 32 gol tra Liga ed Europa League. In Spagna, dopo Messi e Ronaldo c’ero io, infatti in quel periodo mi cercavano tutte le big".