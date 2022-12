Notizie Calcio - Commento durissimo di Giuseppe Rossi nei confronti di Salt Bae, noto chef internazionale tornato alla ribalta durante la Coppa del mondo per la sua presenza durante la festa argentina e per la sua insistenza per toccare il trofeo. “Salt Bae puoi baciare il mio cu*o. Cercando tutta quella attenzione e volendo toccare il trofeo. Chi ca**o sei fratello? Hai avuto i 2 minuti di fama. Avanti il prossimo”.