Giuseppe Dossena: "Diciamo la verità, uno come Icardi farebbe comodo a chiunque. Anche al Napoli"

Giuseppe Dossena, dirigente sportivo ed ex calciatore della Sampdoria e della nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"A mio avviso ci sarà una corsa con la Juventus troppo avanti rispetto alle altre, e gli innesti non fanno che confermare questa mia ipotesi. Senz'altro l'Inter ha accorciato le distanze dal Napoli, ma resta un campionato che inizia a lottare dal secondo posto in poi.

Se arrivano e lasciano poco in termini di trasmettere qualcosa si rivelano operazioni di rafforzamento ma sterili e in questo è fondamentale è il ruolo della società. Per vincere sono importanti giocatori di un certo spessore in grado di dare e mantenere un certo equilibrio nella rosa, facendo squadra e non gioco individuale.

Icardi? Molto dipende dalla sua volontà di mettersi in gioco ed esplorare nuove soluzioni. E' un giocatore che farebbe comodo, non può sostenersi il contrario, al Napoli e non solo".