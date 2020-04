Coronavirus, Conte chiarisce: "Governo non materialista! Congiunti? Parenti o persone con stabili relazioni affettive"

Ultime notizie - Giuseppe Conte, presidente del consiglio dei ministri italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti di ritorno a Milano:

"Molti cittadini non sono contenti delle misure del decreto ed è comprensibile. Molti speravano di tornare alla normalità ma non ci sono le condizioni. Devve essere chiaro. Stiamo per attraversare la fase 2 che è di convivenza, non di liberazione dal virus. Un paziente zero in Italia ha portato a questa situazione. Se affrontassimo la fase 2 senza prudenza e responsabilità avremo la conseguenza di comportamenti imprudenti e irresponsabili. Vorrei ricordare che con questo provvedimento, mandiamo al lavoro 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori. Non possiamo permetterci cali di tensioni o di mollare, lo dobbiamo ai morti, ai ricoverati ed ai contagiati. Non è il momento di mollare e del liberi tutti. Cerchiamo di fare le cose giuste, anche se questo dovesse scontentare le persone. Le nostre decisioni sono responsabili nell'interesse di tutti. L'attività sportiva, anche allontanandosi dalla propria abitazione, è ora consentita. Cercheremo di alleviare le sofferenze ma non vogliamo buttare in mare tutti i sacrifici fatti. Congiunti? E' una formula generica per dire che non sarà consentito andare a trovare amici ed a far feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono legami di parentela o rapporti con stabili relazioni affettive. Lo preciseremo nelle faq. Rispettiamo tutti i principi costituzionali, anche la libertà di culto. Non abbiamo nessun atteggiamento materialista".