Giuntoli: "Vogliamo che Mertens rimanga! Stiamo parlando col suo entourage, la scelta spetta a lui. Gattuso? Siamo contenti di lui"

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Dazn, nel prepartita della gara col Torino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Siamo molto contenti del mister, non pensiamo al futuro ma al presente perchè siamo in lotta per tutte e tre le competizioni. Mertens e il rinnovo? Stiamo parlando col suo entourage, la speranza è rimanga. Ha dato tanto e lo rispetteremo qualsiasi sia la sua scelta. Lui è molto concentrato su ciò che deve fare, qui è casa sua e deciderà lui stesso se andare o restare".