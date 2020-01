Giuntoli: "Una vittoria sarebbe un toccasana, servono pazienza e fiducia per rialzare la testa. Colpe da dividere tra tutte le componenti"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport prima della partita contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Si risale da questo baratro con fiducia, si stanno tutti impegnando per tornare ai loro livelli. Serve un po’ di pazienza. In questo momento una vittoria sarebbe un toccasana ma dobbiamo tornare ai nostri livelli per ritornare più forti di prima. Aspettiamo per fare bilanci. In una stagione così le colpe vanno divise tra tutte le componenti, prima di fare un bilancio negativo aspetterei la fine della stagione”.