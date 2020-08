Giuntoli: "Rrahmani mi ha colpito da subito, ci siamo mossi in anticipo. Osimhen? Lo seguivo da 4 anni... Lozano resta e farà bene"

Ultime calcio Napoli - Il direttore sportivo della SSC Napoli, Edoardo De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa, durante la presentazione di Osimhen e Rrahmani a Castel di Sangro al Palasport:

Conferenza stampa

"Campi e affetto della gente è un binomio da ripetere nel tempo. Il calcio ha sfaccettature particolari dall'interno e si vede che la piazza ha respirato calcio per tanto tempo. Le trattative sono sempre complicate tutte: non bastano i soldi. Per Rrahmani, che vidi dal vivo dopo poche gare, chiesi informazioni e già un'altra squadra lo aveva richiesto. Siamo stati bravi ad anticipare tutti nel tempo. Con Osimhen parto da lontano, mondiale Under 17 ma andò al Wolfsburg e trovò concorrenza che lo limitò. Qualche inciampino, poi offuscò la sua identità. Trattativa difficile, fatta a distanza e questo non ti regala mai la certezza della chiusura. Poi è andata bene, investimento costoso ma siamo convinti che può fare bene. E' arrivato Raiola per salutare Manolas e Lozano. Siamo stati a pranzo insieme. Lozano potrà fare solo meglio, la volontà è quella di continuare insieme. Rinnovi? Il mercato e i rinnovi tante volte vanno di pari passo. Aspettiamo la partenza del mercato e vedremo. Osimhen e Rrahmani hanno due cose in comune, la velocità e l'applicazione. l mister parlava di squadra ballerina non del centrocampo. La squadra, nel girone di ritorno, ha fatto grandi cose per i nuovi acquisti ma anche per l'atteggiamento di tutta la squadra. La strada giusta è quello e non per forza deve essere il mercato a sistemare le cose. Per prendere un calciatore di un certo livello e con certe caratteristiche, dobbiamo andare al Real Madrid per prenderlo. Abbiamo investito tanti soldi su tanti giovani calciatori bravi. Forse ci è mancato qualcosa alla fine, ma il gap dobbiamo migliorarlo co lavoro".