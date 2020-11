Giuntoli: "Morte di Maradona ci ha lasciati increduli, siamo feriti e vogliamo dimostrare a Diego cosa sappiamo fare"

Ultime notizie calcio Napoli - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Rijeka di Europa League. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La notizia della morte di Maradona ci ha lasciati increduli. Quando siamo stati certi della cosa è stato un momento toccante per tutti, c’erano De Laurentiis, Rino e tutti i ragazzi. Dalla squadra mi aspetto una prestazione importante come l’ultima e con un risultato diverso. Insieme a Diego se ne va parte di noi innamorati del calcio e di noi tifosi del Napoli, un momento così ci può solo far bene e riunire. Vedere queste foto nello stadio può aiutarci a rinforzarci. Lo spogliatoio è un mood, uno stato d'animo e siamo tutti un po' abbattuti e feriti. Andranno in campo per sfogare il loro stato d'animo per dimostrare a Diego, che ci guarda, cosa siamo capaci di fare”.