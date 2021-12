Giuntoli-Juventus, da Torino: arrivano sonore smentite, scelte societarie fatte già questa estate

Ultime notizie calcio Napoli - Romeo Agresti, corrispondente sulla Juventus di Goal.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio canale YouTube:

"Nelle ultime ore si è parlato di Cristiano Giuntoli nel mirino della Juventus. Per ora ho ricavato solo sonore smentite, però c'è la sensazione che i bianconeri abbiano fatto questa estate le scelte che andavano fatte, come non rinnovare il contratto di Paratici ed inserendo la figura di un ad come Arrivabene, responsabilizzando Cherubini. Giuntoli ciclicamente rientra nel mirino della Juventus, ma almeno fino a ieri piovevano smentite".