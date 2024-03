Juventus, Giuntoli: "Il Mondiale per Club è simbolo di quanto fatto dal club nell'ultimo periodo, sono orgoglioso di farne parte"

Serie A - Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Genoa, iniziando dal commentare il mini-ritiro pre-partita:

"L'idea è nata con il mister e l'abbiamo condivisa con i ragazzi, siamo stati contenti di stare insieme, che poi è una serata in più. Volevamo rimarcare l'importanza di questa partita e del riuscire ad arrivare almeno secondi. Oggi sarebbe importante fare risultato, siamo convinti che poteva servire".

Arrivano introiti in più tra Champions e Mondiale per Club. Cosa si può dire ai tifosi della Juventus in merito al futuro economico?

"Non c'è da fare proclami, la Juve sarà sempre competitiva. C'è da rispettare il bilancio e sarà forse complicato ma daremo il meglio per essere su tutti i fronti. Il Mondiale per Club è simbolo di quanto fatto dal club nell'ultimo periodo, sono orgoglioso di farne parte".