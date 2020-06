Giuntoli conferma: "Milik, sarà rinnovo o cessione. Ecco chi potremmo prendere al suo posto"

Calciomercato Napoli - Rinnovo o cessione per Arkadiusz Milik, non ci sono altre vie data la scadenza di contratto nel 2021.

Sull'argomento si espresso senza mezzi termini il Ds Cristiano Giuntoli, intervistato poco fa in diretta a Sky: "Stiamo parlando con i suoi agenti per il rinnovo in maniera serena, crediamo di risolvere la questione a breve in un senso o nell'altro. Se non vuole restare, andrà sul mercato. L'importante è essere coerenti, se non resta con la testa giusta è giusto che vada via".

Il direttore sportivo, inoltre, si è espresso anche sul potenziale sostituto del polacco: "Se andrà via Milik cercheremo un attaccante di grande livello. Vediamo se andare su un giovane di prospettiva per il quale investire di più mettendo i soldi in banca, per così dire, o su un calciatore esperto con un esborso economico magari inferiore. Quando con la proprietà dovrò parlare di attaccante dovrò farmi trovare pronto e quindi sto sondando il terreno".