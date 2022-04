Le parole di Cristiano Giuntoli a Dazn prima di Napoli-Sassuolo:

"La grandezza dei calciatori si vede in campo a prescindere da prezzo, giovani e altro. Siamo stati competitivi fino alla fine e per questo c'è grande amarezza. Anche il prossimo anno punteremo a fare una squadra di grande livello per competere a grandi livelli".