"Una bella Lazio vince con merito. Napoli sconfitto tatticamente, prima ancora che nel risultato. #Conte regolarmente in difficoltà con chi gioca un calcio moderno e totale. Forse non un caso… in compenso #Lukaku misteriosamente 90’. #NapoliLazio".

Questo il tweet del direttore de La Ragione, Fulvio Giuliani, post Napoli-Lazio 0-1.