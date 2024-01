Giuffredi: "De Laurentiis è una brava persona, un bravo presidente, non c’è bisogno di averne paura"

Calciomercato Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto il procuratore di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui (tra gli altri), Mario Giuffredi.

‚Äú‚ÄúLa strada di un sogno‚ÄĚ √® il mio libro, i proventi andranno in beneficenza alla fondazione di Don Luigi Merola che si chiama ‚ÄúA voce de' creature‚ÄĚ. √ą un libro che racconta la mia vita privata, professionale e un po‚Äô tutto quello che √® stato il mio percorso nei suoi vari step. Per chi viene da situazioni disagiate, difficili, sembra tutto impossibile, il mio √® un messaggio per dire che se uno ha una passione e ci crede, i sogni sono realizzabili. Inoltre, anche in una citt√† difficile si pu√≤ arrivare a coronare qualcosa: noi napoletani, quando crediamo in qualcosa, lo portiamo a termine.

Io portiere? Lo ero, spericolatissimo, ma è una mia caratteristica, lo sono ancora oggi.

Paura di nessuno? De Laurentiis è una brava persona, un bravo presidente, non c’è bisogno di averne paura.

Come concetto di vita, per√≤, per chi viene dal basso, il calcio in generale √® un gioco. Ero un ragazzo molto vivace, i tempi erano diversi, oggi ci sono computer, playstation, tante distrazioni, all‚Äôepoca la strada era il nostro parco giochi. Quella √® la laurea pi√Ļ importante che si possa avere, poi quando la ottieni a Napoli, √® come ottenerla ad Oxford. Quella √® una Laurea che tutti i ragazzi dovrebbero prendere, insieme a quelle scolastiche‚ÄĚ