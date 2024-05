Giuffredi: "Calzona si è prestato al gioco di qualcuno! Quando ha sostituito Di Lorenzo..." | VIDEO

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. A margine della presentazione del Torneo AEG Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:



"Vi domando, come mai Di Lorenzo in un anno non è mai stato sostituito ma poi viene sostituito all'ultima partita a 3 minuti dalla fine il giorno dopo che il Corriere dello Sport aveva annunciato che Giovanni voleva lasciare Napoli. Per me Calzona si è prestato al gioco di qualcuno, guarda caso lo ha sostituito proprio dopo la notizia sulla volontà del suo addio".