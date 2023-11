Giuffredi a CN24: "Politano a vita a Napoli? Già in estate De Laurentiis ne voleva parlare! A Gaetano serve spazio, vediamo con Mazzarri altrimenti..." | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Ieri allo stadio Diego Armando Maradona ha avuto luogo la presentazione del libro "La strada di un sogno: la mia vita da procuratore" (Cairo Editore, pagg. 160, euro 16, prefazione di Maurizio de Giovanni), da parte dell’agente Mario Giuffredi, procuratore del capitano del Napoli Giovanni DiLorenzo, che firma la postfazione del libro, di altri azzurri quali Matteo Politano, Mario Rui e Gianluca Gaetano.

Intervista Giuffredi

Mario Giuffredi a margine della presentazione ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti, tra cui CalcioNapoli24.

“Il prossimo capitolo io penso di fare altri 4-5 anni da agente, per ogni cosa c’è la chiusura di un cerchio: va a concludersi con la carriera di tanti miei giocatori con cui ho iniziato. Il prossimo vorrei farlo da dirigente, me lo sono posto come obiettivo. Magari col prossimo libro parlerò dei miei aspetti dirigenziali”

Dirigente al Napoli?

“Sarebbe scontato, io ho grandi sentimenti per due squadre: Empoli e Napoli. Vorrei tanto che il destino mi facesse iniziare da uno di questi due club, non oggi perchè voglio godermi cinque anni di attività, ma sono i due club a cui sono più legato umanamente e sentimentalmente”

Walter Mazzarri?

“Mi aspetto un Napoli di grande orgoglio e dignità, un Napoli che ha iniziato il campionato con difficoltà, ma se qualcuno pensa che stia mollando e che sia morto, si renderà conto di che Napoli troverà. Mazzarri ha grande voglia di rivalsa e grande carattere, darà una scossa d’orgoglio a tutti i calciatori. Il Napoli non avrà paura di nessuno e dimostrerà di essere vivo, dando filo da torcere fino all’ultima giornata”

Napoli in corsa per lo scudetto?

“Io sono convinto che possa dire la sua anche per il titolo, è vero che ci sono tanti punti di distanza ma mancano tantissime partite. Ha la forza e la tecnica per recuperare terreno, ho grande fiducia: sono ottimista di natura, sono sempre convinto che il Napoli possa dire la sua. E chi ci dà per morto avrà un brutto risveglio”

Cosa mi hanno detto i miei assistiti di Mazzarri?

“Quando c’è un cambio d’allenatore c’è sempre una scossa, ti dà nuove energie. Mazzarri ne ha di energie da vendere, sono convinto che avranno una scossa elettrica che farà ripartire il Napoli e lo farà tornare ad essere il Napoli dell’anno scorso”

Quanto sarà importante la svolta che daranno i giocatori in primis?

“A volte i meriti e i demeriti vengono ascritti agli allenatori, i calciatori hanno sempre il ruolo principale ed il destino per l’80% è nelle loro mani. Dovranno metterci del loro per ribaltare la situazione e trasformare i fischi in applausi e ribaltare i pronostici di chi vede il Napoli in difficoltà. I calciatori da quando esiste il calcio hanno sempre determinato in prima persona, e io penso che il Napoli abbia grandi valori e grandi ragazzi: dal punto di vista umano risponderanno in maniera importante”

Con De Laurentiis ci si manderà a quel paese anche per Politano?

“Il rapporto che ho con De Laurentiis è di stima reciproca, da parte mia c’è sentimento: gli sarò grato a vita, mi ha sempre tenuto in grande considerazione. Poi lui tira l’acqua al suo mulino ed io al mio, devo fare gli interessi dei miei calciatori cercando di essere equilibrato nel tutelare anche il club. Matteo vuole rimanere a vita a Napoli come Di Lorenzo, i giocatori devono vedere il Napoli come un punto d’arrivo e loro lo vedono così. Non sentono l’esigenza di trovare nuovi stimoli o sensazioni da altre parti, la loro felicità è qui. Sicuramente nei prossimi giorni o settimane parleremo con De Laurentiis ed affronteremo il discorso di Politano: onestamente, già in estate ne voleva parlare, poi purtroppo non c’erano le condizioni ed abbiamo rimandato. Magari adesso si stanno creando le condizioni giuste per rendere felice anche Matteo, il mio lavoro è rendere felici i calciatori”

Gaetano può trovare spazio con Mazzarri?

“Non sono polemico, io credo tantissimo in lui e per me è un fuoriclasse: è un giocatore che, per quel poco in cui è stato in campo, ha dimostrato i mezzi tecnici che ha. O il Napoli ci crede, o Mazzarri dimostra di credere in lui, oppure le vie del Signore sono infinite e potrà dimostrare per sei mesi il proprio valore altrove. Mi aspetto che in questo mese abbia spazio per dimostrare il calciatore che è, poi se non succederà sicuramente dovremo fare ragionamenti diversi. Ma non vuol dire staccarsi dal Napoli, è di proprietà loro, il presidente in qualsiasi momento vorrà prolungare il rapporto contrattuale di Gaetano non ci sarà problema. Ma è giusto dargli la possibilità di mettere in mostra le sue qualità con continuità”