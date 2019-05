Giubilato a CN24: "Bologna e Napoli, che diversità: vi racconto un aneddoto. Luperto? Va tenuto e su Verdi..."

Ultimissime calcio Napoli - David Giubilato ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live:

"Ho un bellissimo ricordo sia di Napoli che di Bologna, ma in particolar modo ricordo l'azzurro. Con Bucchi festeggiai l'anno precedente a Napoli per una settimana, a Bologna il tutto durò un paio di ore. Le due squadre si affrontano sabato, ma non hanno obiettivi da centrare. Verdi? Investimento importante, giocatore bravo ma il fatto che nelle ultime partite giochino calciatori che non lo hanno fatto tanto è giusto, serve alla società per fare valutazioni in fuznione dell'anno prossimo. Luperto? Un ottimo calciatore che può far parte della rosa della prossima stagione. I calciatori di valore bisogna tenerli, questo credo che sia l'anno buono per far crescere la rosa".