Giroud a Sky: "Sono frustrato perchè potevamo vincere, potevamo fare 4-5 gol"

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Personalmente sono contento per la doppietta grazie a due bei cross dei miei compagni. Sono frustrato perchè potevamo vincere creando tante occasioni ma ci è mancata efficacia per chiudere la partita. Nel secondo tempo il Napoli doveva reagire e sapevamo che la ripresa sarebbe stata difficile. Dopo il primo gol hanno preso fiducia e non abbiamo reagito collettivamente. Sono un uomo con delle emozioni e rispetto le decisioni del mister. Ero frustrato perchè dovevamo vincere questa partita. Fare gol è la cosa più difficile nel calcio e in Champions non ci siamo riusciti fino ad adesso. Oggi abbiamo reagito dopo due sconfitte creando tante occasioni e potevamo fare 4 o 5 gol. Personalmente mi sento bene e volevo rimanere in campo perchè anche se a 37 anni avevo ancora energie da spendere. Il Napoli ha preso fiducia sul 2-1 e lo stadio li ha spinti. Non so se è fallo di Romero su Zielinski in occasione del gol di Raspadori ma il Napoli ha meritato perchè ha spinto tanto ed è stata una bella partita da vedere".