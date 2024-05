Malagò a CN24: "Europei a rischio per il Maradona? Napoli deve fare di tutto per esserci. Stadio a Bagnoli? Magari ne parlerò con De Laurentiis: ho un mio pensiero"

TORRE DEL GRECO - Giovanni Malagò, insieme al sindaco Luigi Mennella, ha effettuato il primo sopralluogo sull’area posta in Viale Europa, dove sorgerà la “Cittadella dello Sport”. Un’opera importante per la città del corallo, ma anche per l’intera città metropolitana di Napoli.

Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’incontro con il sindaco Mennella e le istituzioni cittadine di Torre del Greco. Il presidente del Coni, ai nostri microfoni, ha parlato della situazione infrastrutture sportive a Napoli con riferimento all’idea di Aurelio De Laurentiis di voler costruire un nuovo stadio a Bagnoli:

“Se Napoli con il Maradona potrà partecipare agli Europei? Napoli, per tutta una serie di motivi, deve fare di tutto per rientrare nel dossier delle candidature per questa manifestazione. Non sta a me stabilire questo, so che il presidente della Figc ed anche il Ministro si sono espressi. Mi sento di dire che gli organismi internazionali pretendono certi parametri per poter partecipare a tali manifestazioni. Vale per tutte le federazioni, ci sono delle prescrizioni chiare bisogna necessariamente adottarle.

Nuovo stadio del Napoli a Bagnoli? Aurelio (De Laurentiis ndr) è un amico di famiglia, ero seduto accanto a lui per la “Race for the Cure” qualche giorno fa e Mattarella ci ha dato l’onore di dare il via a questa prestigiosa manifestazione. Non ho parlato con lui della situazione stadio a Bagnoli, ma neanche a farlo apposta mercoledì c’è l’assemblea della Lega al Coni essendoci la finale di Coppa Italia all’Olimpico. Ci sarà una colazione con tutti i presidenti, magari parlerò con De Laurentiis di questo. Mi pare sul tema ci siano delle posizioni divergenti, questo secondo me è lecito ed anche legittimo poi arriva il momento in cui uno deve essere concreto e trovare la soluzione la meno peggiore possibile altrimenti l’alternativa è che non si rischia di fare nulla. Questo è il mio pensiero.

Se mi ha dato qualche indizio sul nuovo allenatore? Non so nulla e non sarebbe neanche giusto che dica io qualcosa”.