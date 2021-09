Giovanni Bia: "Koulibaly tra i più forti al mondo, è facile giocare accanto a lui. Osimhen straordinario"

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Bia, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Koulibaly è uno dei difensori più forti al mondo, tutti i grandi club lo vorrebbero ed è una fortuna per il Napoli averlo a disposizione. Rrahmani ha fatto una buona partita ed era molto difficile. Poi giocare accanto a Koulibaly è abbastanza facile perché ti dà sempre una mano, ma è un giocatore di alto livello e può ancora migliorare. Spalletti è molto bravo, la sua storia parla per lui. Osimhen ha impiegato un po' di tempo ad inserirsi nel calcio italiano ma l'ho sempre considerato un attaccante straordinario".