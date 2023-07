Giorgio Martino: "Rudi Garcia non è un provinciale chiuso nel suo angolo! Sono perplesso sin dal giorno in cui il Napoli ha festeggiato lo scudetto..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Giorgio Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rudi Garcia? Sono perplesso sin dal giorno in cui il Napoli ha festeggiato lo scudetto, ha fatto un campionato strepitoso ma bisogna capire come si evolverà la situazione: è troppo raro qualcosa del genere per non lasciare colpita la gente. Rudi ha visione internazionale, non è un provinciale chiuso nel suo angolo: è uno che ha ampia conoscenza del calcio non solo suo ma anche di ciò che c’è in giro. Bisognerà vedere il suo allineamento alle personalità che incontrerà nella squadra, il Napoli era ed è competitivo”