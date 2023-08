Giorgio Martino: "Mercato? Napoli e Inter hanno perso qualcosa. Il mio pensiero su Garcia"

Notizie Calcio Napoli – Il collega e telecronista Giorgio Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Garcia è una persona che si è fatta apprezzare prima che dal punto di vista tecnico anche sul punto di vista umano, l’esonero a Roma arrivò per demeriti della società. A Roma ha fatto record di punti, la famosa chiesa rimessa al centro del villaggio è suo copyright. Il fatto che lui abbia imparato subito la lingua al suo arrivo in Italia mostra quanto volesse entrare nel contesto italiano.

Nel calcio più ci si allontana e più si ha una visione globale, le big per adesso le possiamo giudicare solo dal mercato. Mi è sembrato ben mirato quello del Milan, tutte le altre hanno perso qualcosa comprese Napoli e Inter. L’anno scorso avrebbe dovuto fare qualcosa di più e quello che ha fatto in meno è per colpe sue e del suo allenatore, se guardiamo l’Inter dell’ultimo mese e mezzo di stagione, è stata l’Inter che avrebbe sempre dovuto essere.

Frattesi è stato più un dispetto alla Roma in combutta con Carnevali, l’ex Sassuolo è un’ottima alternativa ma non ha portato qualcosa di più. Passare de Dzeko e Lukaku a Thuram e Arnautovic mi lascia perplesso. La Lazio con l’arrivo di Rovella e Pellegrini ha risolto qualche problema, la Roma ha preso Paredes e Sanches ma la priorità era l’attaccante, Pinto finora ha fatto un mercato veramente pessimo”.