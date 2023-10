Notizie Calcio Napoli – Il collega Antonio Giordano ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona ai microfoni della trasmissione "Tutti Convocati", in onda su Radio News 24:

"La sconfitta con la Fiorentina non ha messo in discussione la qualità della squadra, ma il gioco in alcune partite. Il Napoli è spesso bellissimo contro le piccole, quando si alza il livello tecnico-tattico dell'avversario serve ritrovare il vero Napoli"