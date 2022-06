Giordano: "Kvaratskhelia grande punto interrogativo, Petagna non da grande squadra"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Giordano, giornalista

“Il Napoli? Il problema è capire se il verbo da utilizzare è razionalizzare o ridimensionare. Anche la Juventus perderà sicuramente De Ligt e dovrà cederlo questa estate. Il Napoli non ha un’azienda forte alle proprie spalle che possa finanziare dei soldi per sanare i debiti. Ad oggi il Napoli deve risparmiare come stanno risparmiando tutti. Saranno finite le vacche grasse? Benissimo. Ma in ogni azienda bisogna mantenere gli standard elevati. Nessuno di noi può dire che si ha certezza che si mantengano livelli alti. Kvaratskhelia non può essere lanciato a fare il sostituto di Insigne che ha scritto la storia, è un grande punto interrogativo. Il problema non è Politano ad oggi secondo. Osimhen resta un pezzo pregiatissimo.

Di esterni offensivi se ne trovano sul mercato, per questo Politano lo puoi sostituire, il problema non è sostituire lui che ha sempre dato il proprio contributo. Se non trova il feeling di cui ha bisogno con Spalletti è meglio che non resti. Con le altre big che si rinforzano devi sperare che vengano meno le altre. Speriamo di avere la rosa giusta per rientrare tra le prime quattro, ha ragione Spalletti. Se giochi a Malta o in Scozia vinci tanti campionati, ma in Italia devi vedere se arrivi tra le prime quattro con questa squadra. Petagna? Non lo ritengo da grande squadra.

Se deve fare la riserva nel Napoli ho delle titubanze. Se tieni Petagna come terza punta e prendi Simeone è tantissima roba. A quel punto hai anche giocatori che si completano dal punto di vista fisico e delle caratteristiche. Ma nel momento in cui deve essere Petagna il primo ricambio, quando il livello si alza molto può andare in difficoltà. Resta un buonissimo giocatore, però. Se per esempio la Roma tiene Shomurodov come vice Abraham te la giochi con la Roma che è la tua contendente per il 4º posto”.