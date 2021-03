Ultime notizie calcio Napoli - Bruno Giordano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio su Koulibaly:

"E' un giocatore che prende uno stipendio molto alto, ma lui non si è mai sentito prigioniero al Napoli. Anche perché ama la piazza. Trattenere i giocatori forzatamente? Se non ha le motivazioni è deleterio. Per me lui non è mai stato male, ha accettato il tutto e spero possa rimanere perché è determinante".