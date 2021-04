Giordano jr: "Con Maradona jr e Careca abbiamo ricomposto la ‘Magica’ per scovare giovani talenti"

Ultime notizie calcio Napoli - “Con Diego Maradona jr e con Antonio Careca abbiamo ricomposto la ‘Magica’ che tanto ha fatto sognare i tifosi del Napoli. Non faremo magie in campo, ma cercando di portare in Europa talenti sudamericani di grande avvenire”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’ Marco Giordano, figlio dell’ex calciatore Bruno Giordano, e intermediario di calciatori. “Abbiamo composto una società con sede in Portogallo – ha detto Marco Giordano a Radio Crc – con l’aiuto di Antonio Careca e di Diego jr, che in realtà sogna di diventare allenatore, stiamo mettendo su una squadra di intermediari di mercato molto ambiziosa. Ovviamente siamo rivolti anche al mercato italiano. Il nostro sarà un approccio più moderno. Ci toglieremo grosse soddisfazioni”.