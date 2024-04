Giordano: "Il Napoli continuerà a trattare Sudakov. De Laurentiis può vendere il club? Solo in un caso"

A “1 Football Night”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, Jolanda De Rienzo, Marco Giordano e Ciro Troise in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Giordano, direttore di TvPlay. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Ci sono novità in merito al prossimo tecnico del Napoli?

“Stanno impazzendo tutti, ma bisogna attendere almeno altre due settimane. Attendiamo che finiscano i quarti di coppa, che si delineino gli equilibri di classifica”

Ci sono novità sull’incontro Fitto-De Laurentiis? Il progetto su Bagnoli può concretizzarsi?

“Su Bagnoli non si va avanti, non ci sono novità. Fin quando De Laurentiis non si paleserà con un progetto serio e con delle coperture economiche, non si registreranno progressi”

Il Napoli può chiudere per Sudakov?

“Il Napoli l’ha trattato e continuerà a farlo. È un calciatore molto forte, e vuole arrivare in Italia. Ha avuto molti sponsor che, anche allo Shakhtar, potrebbero incidere su un suo approdo in azzurro. E’ un giocatore che può essere impiegato come trequartista ma anche nel 4-2-3-1. Il punto resta fondamentalmente questo: capire che Napoli dovrà nascere con il prossimo allenatore”

Quale potrebbe essere la futura destinazione di De Zerbi?

“Potrebbe addirittura andare al Barcellona. Oggi appuravo che lo United saluta ten Hag, che il Chelsea saluterebbe Pochettino e che anche la panchina di Howe non pare essere così solida. Ci sono anche queste tre ipotesi per Roberto De Zerbi”

Quando avrà piena operatività Manna?

“Sta già lavorando per il Napoli… Dal punto di vista formale attende la rescissione con la Juventus, le cui carte sono già pronte”

De Laurentiis può vendere il Napoli?

“Diciamo che, se patrimonializzerà, sarà più semplice vendere”