Giordano: "Gattuso ha ragione ma ADL non ha mandato già le sue parole"

Napoli Calcio - Ai microfoni di TMW Radio, Bruno Giordano ha commentato le ultime notizie sugli azzurri:

Giordano

“Tutto è in mano a De Laurentiis perché non stiamo parlando né di un dirigente né di altro. A Napoli sappiamo che c'è un padre-padrone che fa e disfa quando vuole per cui la mossa spetta a lui. Gattuso ha ragione ma quelle parole il presidente non le ha digerite nel modo giusto anche se ha detto le verità, anche se è stato un pò maltrattato. Durante il suo problema fisico poche persone sono state vicino a Gattuso, per cui credo che sia rimasto male anche da questo perchè le partite si possono vincere e perdere. Credo che soltanto una serie di ottimi risultati possa mantenere la rotta nel modo giusto”.